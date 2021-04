Aufruf - Hast du Streit mit deinen Liebsten wegen der Corona-Impfung?

Schreib uns im Formular, was du erlebt hast.

Unterschiedliche Meinungen gehören zu Freundschaften, Beziehungen und in Familien dazu. Doch ist es bei dir soweit gekommen, dass ihr nicht mehr miteinander redet? Kannst du nicht verstehen, weshalb sich deine Mutter nicht impfen lassen will und endet das regelmässig in Streit? Oder hast du gar eine Beziehung beendet, weil ihr wegen der Coronapandemie nur noch streitet?