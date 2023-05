Aufruf: Hast du unethische Tipps für die Community?

«Wenn du im Hotel eincheckst, gib als Anrede vor deinem Namen ‹Dr.› an – oft bekommt man dann ein besseres Zimmer», «Setze beim Onlineshoppen all das, was du kaufen willst, in deinen Warenkorb und lass es dort den ganzen Tag über, ohne die Seite zu schliessen. Am Abend kriegst du dann eine Mail von der Seite mit einem Rabattcode. Damit wollen sie dich dazu bewegen, deine Bestellung aufzugeben. Jetzt kriegst du das, was du wolltest, günstiger» oder «Wenn du beim Reisen im Flughafen Übergepäck hast, kaufe etwas im Dutyfree und lasse dir deinen Einkauf in eine grosse Tüte packen – tadaa, jetzt hast du einen Extraplatz für dein Gepäck»: Das sind sehr hilfreiche, aber leider eigentlich unethische Tipps. Trotzdem sind sie gut zu wissen, oder?