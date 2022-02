Bars und Clubs – Hast du unliebsame Erfahrungen gemacht mit K.O.-Tropfen?

In Lausanne kommt neuerdings in Bars und Clubs ein Gummi-Schutz für Gläser zum Einsatz, um das Verabreichen von K.O.-Tropfen zu verhindern. Auch in der Deutschschweiz ist das ein Thema.

Darum gehts Bei Bar- oder Clubbesuchen werden gelegentlich K.O.-Tropfen verabreicht.

In Lausanne geht die Stadt dagegen vor. Sie subventionierte 4000 Glas-Gummis, welche vor K.O.-Tropfen schützen sollen.

Der Glasschutz biete den Bar- und Clubgängern Schutz sagen die einen. Andere warnen vor einem falschen Gefühl von Sicherheit.

Immer wieder machen Fälle von sich reden, meist im Ausgang, bei denen Personen K.O.-Tropfen verabreicht werden. So auch auf einer Halloween-Party im letzten Jahr in einem Club in Fribourg - 20 Minuten berichtete . Dort seien mehrere Personen mit den Tropfen betäubt worden.

K.O.-Tropfen, auch als Liquid Ecstasy bekannt, sind farblose Pulver oder Flüssigkeiten, die nahezu geruchslos sind. Daher fallen sie nicht auf, wenn sie in Getränke gemischt werden. Nach rund 15 Minuten tritt die Wirkung ein. Die Folgen der K.O.-Tropfen können gravierend sein - die Effekte sind Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Schläfrigkeit oder plötzliche Ohnmacht verbunden mit einer Gedächtnislücke. Gelegentlich versterben Personen nach der Einnahme der Tropfen.

K.O.-Tropfen sind weiter im Einsatz

Auch heute sind die Substanzen oft im Einsatz, meist mit dem Ziel, Opfer wehrlos und gefügig zu machen. Laut Alexander Bücheli, Pressesprecher der Bar & Club Kommission Zürich, treten seit Jahren immer wieder Verdachtsfälle bezüglich K.O.-Tropfen auf. «Bei der Kantonspolizei Zürich gehen nur vereinzelt Anzeigen zu Sexualdelikten ein, bei denen die Verwendung von K.O.-Tropfen in Betracht gezogen werden», teilt Alexander Renner, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage mit. Die Fälle werden statistisch nicht erfasst.

20 Minuten ist ein Fall bekannt, bei dem eine junge Frau vermutet, K.O.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. So brach sie in einem Zürcher Club zusammen. Als sie wieder aufwachte, konnte sie sich nicht an die Ereignisse des Vorabends erinnern.

In Bars und Clubs in Lausanne sollen Gäste vor solchen Erfahrungen infolge von untergemischten K.O.-Tropfen bewahrt werden. Laut Berichten von 24 heures nahm sich ein französisches Unternehmen der Problematik an und entwickelte einen Glasschutz. Dabei handelt es sich um einen elastischen Gummi aus Silikon, der über das Glas gespannt wird. Um aus dem Glas trinken zu können, gibt es ein Loch, das breit genug für einen Strohhalm ist. Die Stadt Lausanne subventioniert 4000 solcher Exemplare für Diskotheken und Bars. Doch die Gummis sollen nicht nur vor K.O.-Tropfen schützen, sondern auch für die Thematik sensibilisieren.

Vorsicht statt Nachsicht

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello sagt, «K.O.-Tropfen sind noch immer ein Problem in der Schweiz, auch wenn es nur wenige Fälle gibt.» Es sei schlimm, dass Club- und Bargänger ihre Gläser mit Gummis bedecken müssen, um sich vor solchen Übergriffen zu schützen. Man müsse die Ursache von derartiger Gewalt bekämpfen und Dinge in der Gesellschaft ändern. Doch: «Solange man das nicht macht, braucht es solche Massnahmen.»

Auch der Basler Barbesitzer Jonas findet die Glasgummis sinnvoll, um vor K.O.-Tropfen geschützt zu sein. «Bei feinen Drinks fände ich ein Gummi nicht passend, aber im Club, wo es anders zu- und hergeht, wäre das angemessen.» Zudem empfiehlt er, sein Getränk nie unbeaufsichtigt zu lassen.

Dem Nutzen von Tools wie dem Glasschutz steht Bücheli hingegen skeptisch gegenüber, denn «es gibt jedes Jahr neue Erfindungen. Am Ende wähnt man sich in falscher Sicherheit.» Bücheli und die Kantonspolizei empfehlen, das Glas nicht aus den Augen zu lassen und stets achtsam zu sein. Zudem rät Bücheli, sich bei Unwohlsein an das Personal zu wenden und die Lokalität nicht alleine zu verlassen.

Gammahydroxybutyrat (GHB) und Gammabutyrolacton (GBL), die chemischen Verbindungen der K.O.-Tropfen, waren in den 1980er Jahren in der Bodybuilder-Szene als angeblicher Wachstumshormonstimulator beliebt. In den 1990er Jahren etablierten sich die Stoffe als Freizeitdroge in der Partyszene. Es folgten Verbote von GHB in verschiedenen Ländern, seit 2002 ist GHB auch im Schweizer Betäubungsmittelgesetz. Der charakteristische salzige oder leicht seifige Geschmack ist in Mischgetränken kaum wahrnehmbar.