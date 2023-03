Aufruf: Hast du während der Schulzeit Erfahrungen mit Mobbing gemacht?

Wir wollen wissen: Was macht eine solche Erfahrung mit einem? Kann man sich wehren und wenn ja, wie? Wer gibt einem Unterstützung, wogegen ist man machtlos? Oder auch von der anderen Seite betrachtet: Was treibt einen dazu an, eine Mitschülerin oder einen Mitschüler zu mobben? Und wie ist es, wenn man dabei nicht zuschauen will und dann eingreift – wird man dann selbst zum Opfer? Wenn du solche Situationen kennst und deine Erfahrungen teilen willst, sind wir gespannt auf deine Geschichte.