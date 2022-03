Aufruf – Hast du wenig bis gar keine Lust auf Sex?

In ihrem Podcast spricht Schauspielerin Julia Fox über ihre Asexualität.

Sucht man nach «Asexualität», so lautet die Definition: «Asexuelle Menschen haben kein oder wenig Verlangen nach Sexualität mit anderen Menschen. Sie empfinden keine oder wenig sexuelle Anziehung und haben kein oder nur seltenes Interesse an sexueller Interaktion mit anderen Menschen.»

Während andere ihrer Lust nachgehen und fleissig One-Night-Stands haben, gibt es Menschen, die gar kein sexuelles Verlangen verspüren. So hat sich die Ex-Freundin von US-Rapper Kanye West, Julia Fox, in ihrem Podcast «Forbidden Fruits» auf Spotify zu ihrer Asexualität geäussert: Sie fühle sich, als wäre sie von einem anderen Planeten, was ihre körperlichen Bedürfnisse anbelangt. «Ich brauche keinen Sex. Ich sage offen, dass ich asexuell bin.»