Aufruf - Hast du wieder One-Night-Stands? 

Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Aspekte unseres Lebens ins Netz verlagert. So auch das Dating: Tinder, Bumble und Co. erlebten einen Aufschwung und Dates wurden vermehrt per Video-Call abgehalten, während sich viele Singles bezüglich persönlicher Treffen zurückhaltend zeigten – ebenso hinsichtlich sexueller Abenteuer.