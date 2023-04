Migros lässt jetzt Plastikgabeln im Salat weg

Die Migros erklärt auf Anfrage, dass sie im Oktober damit begann, Gabeln in den Produkten nach und nach wegzulassen.

Doch in die Verpackung war keine Gabel integriert wie sonst immer. Die Leserin konnte den Salat deshalb nicht essen und blieb hungrig.

Während der Fahrt merkte sie, dass die Plastikgabel fehlte, die früher in der Verpackung integriert war.

Nach der Arbeit kommt der Hunger. So gings auch News-Scout K.*, die vor kurzem am Feierabend in der Migros einen Caprese-Pastasalat kaufte. Die Leserin wollte den Salat während der Heimfahrt im Zug von Zürich nach St. Gallen essen. Doch das konnte sie nicht, weil das Besteck fehlte, wie sie zu 20 Minuten sagt.