Aufruf : Hast du zu Hause Gewalt durch deine Eltern erlebt?

Gewalt ist in vielen Familien immer noch Alltagsrealität und Teil der Erziehungskultur. Laut den aktuellen Zahlen der Universität Freiburg ist jedes zweite Kind in der Schweiz von körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen. Für eine Videoreportage zum Thema «Gewalt in der Erziehung» möchten wir von deinen Erfahrungen hören.