Am 12. August 2020 entschied der Bundesrat, Grossveranstaltungen ab Oktober wieder zuzulassen. Schon damals warnten Experten und die wissenschaftliche Corona-Taskforce. Jetzt berichtet der «Tages-Anzeiger» , dass auch in Alain Bersets Gesundheitsdepartement die intern zuständige Expertengruppe vor diesem Schritt abriet.

Lage sei unter Kontrolle

Trotzdem trug Alain Berset diese Warnung seiner Experten nicht in den Bundesrat – und erklärte an den Medienkonferenzen, man habe die Lage unter Kontrolle. Und rückblickend behauptete er jeweils gar, man habe bei der Öffnung den aktuellen Wissensstand berücksichtigt. Das Papier verschwand in der Schublade.

Angeschlagene Glaubwürdigkeit

Zudem sei Alain Berset täglich mit einer Fülle an neuen Informationen konfrontiert gewesen, sagt Grossen. «Da ist es natürlich nicht immer einfach, abzuschätzen, was wichtig ist und was nicht.» Es sei ja auch bekannt, dass nicht alle Prognosen der Experten eingetroffen seien. Grossen fordert Berset dazu auf, jetzt zumindest zu erklären, warum der Bericht in der Schublade verschwunden sei.