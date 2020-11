Die Vorwürfe sind nicht neu. Nein, überhaupt nicht. Bereits Ende Oktober kursierten die Aussagen von Olga Scharipowa, der Ex vom Tennis-Star Alexander Zverev, im Netz. So erzählte die 23-jährige Fotografin gegenüber der russischen Onlineplattform «Championat» schockierende Dinge.

Die Folge: Der Deutsche meldete sich in einem emotionalen Instagram-Post zu Wort, bezeichnete die Anschuldigungen als «schlicht unwahr». Die «unhaltbaren Vorwürfe meiner Ex-Freundin» würden ihn «sehr traurig» machen, so Zverev weiter. Und: «Wir hatten eine Beziehung, die aber seit langem beendet ist. Warum Olga diese Vorwürfe jetzt erhebt, kann ich mir nicht erklären.»

«Er schubste mich, würgte mich»

Dass sich die Vorwürfe nicht so leicht aus der Welt schaffen lassen, ist aber klar. So bringen die Zverev-Worte Scharipowa auch nicht zum Schweigen, sie redet etwa daraufhin mit dem «New York Times»-Journalisten Ben Rothenberg. Was wohl auch gut so ist. Denn: Das Protokoll von Rothenberg, das auf der Tennis-Plattform «The Racquet» publiziert wurde, zeichnet ein düsteres Bild des Tennis-Stars.