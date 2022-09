LANGANHALTENDER KONFLIKT: Hat Aserbeidschan den Angriff im Schatten des Ukraine-Kriegs geplant?

Wer ist der Aggressor in diesem Konflikt?

Laut Nicolas Hayoz, Politologie-Professor und Osteuropa-Experte an der Universität Fribourg, ist über den gesamten Konflikt betrachtet Aserbeidschan der Aggressor. «Wer nun am Montag aber den Waffenstillstand unterwandert hat, ist schwierig zu sagen», sagt Hayoz. Es sei gut möglich, dass Aserbeidschan versuche, im Schatten des Ukraine-Krieges seine Position zu verbessern, aber wie das geschehen soll, sei unklar. «Wenn das autokratische Regime von Aljev eine kriegerische Aktion unternimmt, dann tut es dies auch als Propaganda im Hinblick auf die interne Legitimierung. Aserbeidschan will so oder so am liebsten ganz Karabach unter seiner Flagge haben», so Hayoz.