Verdächtiger im Fall Maddie

Hat Christian B. auch mit dem Verschwinden von Inga (5) zu tun?

Seit 2015 fehlt von der fünfjährigen Inga jede Spur. Sie verschwand in Sachsen-Anhalt. Die Polizei ermittelte auch gegen den Hauptverdächtigen im Fall Maddie.

Die Polizei durchkämmte ein Waldstück südlich einer Klinik, wo Sexualstraftäter und Pädophile wohnen – vier Kilometer vom Ort entfernt, an dem das Kind verschwand.

Das Mädchen verschwand nach einem Grillfest, an dem es mit seiner Familie teilgenommen hatte.

Inga (5) verschwand im Mai 2015 bei Stendal in Sachsen-Anhalt spurlos.

350 Polizisten suchten 2015 im Wald nach dem vermissten Mädchen Inga. Die Fünfjährige war im Mai bei einem Familienausflug aus Sachsen-Anhalt verschwunden und ist seither vermisst. In den Fokus der Ermittlungen geriet damals auch ein Mann, der in den vergangenen Tagen im Fall Maddie für Schlagzeilen sorgte, wie «Bild» unter Berufung auf die «Magdeburger Volksstimme» berichtet.

Es handelt sich um den 43-jährigen Deutschen Christian B. Er wird verdächtigt, die dreijährige Madeline «Maddie» McCann aus Grossbritannien getötet zu haben. Das Mädchen war 2007 aus einer Ferienanlage an der Algarve in Portugal verschwunden und ist bis heute vermisst. Der Mann ist mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft.