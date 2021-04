Seit über drei Jahrzehnten schreibt der Journalist Ruedi Kuhn über den Schweizer Fussball. Am 11. März veröffentlichte er in der Aargauer Zeitung eine Kolumne über den aktuellen Basel-Trainer Ciriaco Sforza. Darin bezeichnete er den 51-Jährigen als gespaltene Persönlichkeit. Harter Tobak – der ehemalige Aarau-Profi und Trainer Ruedi Zahner schrieb in einem offenen Brief: Damit habe man «nicht nur den Trainer Sforza gnadenlos demontiert, sondern auch den Menschen Ciriaco Sforza».