Citroën Ami: Wir der Elektro-Knirps so beliebt wie der Döschwo?

Muttenz, kurz nach neun Uhr. Der Citroën Ami steht bereit für unseren Ausflug nach Delémont. Die Batterie voll, die Freude gross. Die Strecke knapp 44 Kilometer. Die Reichweite des Elektrowürfels beträgt nach WLTP 75 Kilometer. Das sollte also machbar sein. Autobahnen sind tabu, der Ami hat bloss eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Es geht also gemütlich über Land von Basel in den Jura.