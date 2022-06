Leere Säle: Hat Corona den Kinos den Todesstoss versetzt?

Zudem geht die Anzahl an Kinos zurück – die Tendenz geht mehr in Richtung Multiplex-Kinos.

Bereits Mitte Februar fiel in der Schweiz der Grossteil der Corona-Massnahmen – nur die Maskenpflicht im ÖV und die Isolationspflicht für positiv Getestete blieben übrig. Für Kinogänger herrschte plötzlich wieder Normalbetrieb: auch ohne Maske durfte man sich wieder in den Saal setzen und nach Lust und Laune Popcorn und Softdrinks konsumieren. Doch die Statistik zeigt, dass die Kinos bis heute nicht wirklich zurück im Vor-Pandemie-Betrieb sind.

Rund ein Drittel weniger Eintritte werden in den Kinos im Vergleich gegenüber dem Jahr 2019 verkauft, gibt Erdem Karademir vom Bundesamt für Statistik (BFS) gegenüber SRF an. «Das ist zwar ein doppelt so gutes Ergebnis, wie wir im ersten Pandemie-Jahr hatten. Und es gibt auch eine leichte Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Aber der Rückstand zur Situation vor der Pandemie ist noch sehr gross», so Karademir.