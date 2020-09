Das BAG wird zurzeit kritisiert. Ein User in der Gruppe Corona-Rebellen schrieb am Mittwoch auf Telegram, das Bundesamt habe seine Meinung um 180 Grad geändert und ein abgeändertes Merkblatt von Swissmedic publiziert.

«Abschnitte sind inhaltlich identisch»

BAG ersetzte Passage kommentarlos

Die beanstandeten Abschnitte beginnen beide mit dem Satz: «Die PCR ist eine NAT-Methode der modernen Molekularbiologie, um in einer Probe vorhandene Nukleinsäure in vitro zu vervielfältigen und danach mit geeigneten Detektionssystemen nachzuweisen.» In der Version von Ende August folgte auf diesen Satz: «Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers. Dies kann nur mittels eines Virusnachweises und einer Vermehrung in der Zellkultur erfolgen.» Die Aussage, dass kein Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers gezogen werden könne, war für die Corona-Skeptiker der Beweis, dass die Tests nutzlos seien.