iPhone 15: Apple will auf physische Tasten verzichten

Kein Home-Button, kein Fingerabdrucksensor, keine Kopfhörer-Büchse und in Zukunft auch keine Knöpfe mehr? Der Platzspar-Marathon bei Smartphones dürfte mit dem iPhone 15 in die nächste Runde gehen. Wem die Sicherheit von mechanischen Knöpfen lieb war, der muss wohl beim zukünftigen Modell umdenken.

USB-C bei iPhone 15 eingeschränkt

Zusätzlich werfen die neuen «Solid State Buttons» die Frage auf, ob es nun spezielle Hüllen für das Smartphone braucht. Da die Touch-Knöpfe noch immer an der Seite des iPhones zu finden sind, könnte eine dickere Hülle den Zugang und somit die Bedienung einschränken. Auch ungeklärt ist, ob diese Knöpfe in der Hand- oder Hosentasche versehentlich aktiviert werden.

Andere Quellen berichten ausserdem, dass Apple beim neuen iPhone zwar den in der EU neu vorgeschriebenen einheitlichen USB-C-Anschluss verbauen will, seine Funktionalität mit fremden Ladekabeln aber einschränken will. So könnte es weiterhin Apple-spezifische Kabel geben, die die Ladedauer verkürzen sowie Daten schneller übertragen können.