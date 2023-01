10 Anzeichen, dass du dein Auto zu sehr liebst

1. Du verbringst zu viel Zeit mit der Aufbereitung des Lacks

Für dich beginnt das perfekte Wochenende erst dann, wenn du in der Einfahrt dein Auto wäschst. Während der Rest der Familie mit dem Wochenendeinkauf und der Planung des sonntäglichen Ausflugs beschäftigt ist, polierst du deinen Wagen, als gäbe es kein Morgen mehr. Nicht selten nimmt die ausführliche Pflege des vierrädrigen Lieblings bis zu vier Stunden in Anspruch. Für dich natürlich gut investierte Zeit.

2. Du bekommst Panik, wenn du dein Auto an einem unbekannten Ort parkierst

3. Einige der denkwürdigsten Momente deines Lebens haben sich in deinem Auto abgespielt

In guten wie in schlechten Zeiten ist dein Auto ein Quell der Freude, des Glücks und des Vergnügens und spielt somit eine ganz besondere Rolle in deinem Leben. Ob es dich nach einem katastrophalen ersten Date wieder aufmuntert oder den Familienzuwachs von der Entbindungsstation nach Hause bringt – dein Auto begleitet dich durch dick und dünn.