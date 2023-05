EFK Jahresbericht: «Grosse Versäumnisse» – Finanzkontrolle kritisiert BAG scharf

Von März 2020 bis Oktober 2021 wurden 3,5 Milliarden Franken an Covid-Erwerbsausfallentschädigung gezahlt, davon 2,6 Milliarden an Selbstständige. Zum ersten Mal überhaupt wurden Selbstständige vom Bund in einer Notsituation finanziell unterstützt. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) kam bei ihrer Evaluation zu einem guten Ergebnis: Die Gelder flossen schnell und vorwiegend an Branchen, die deutlich von den Covid-Massnahmen des Bundes betroffen waren. Jedoch gab es auch eine Schwachstelle laut EFK: Selbstständige, die von Zwangsschliessungen betroffen waren, seien besser gestellt gewesen – unberechtigterweise. Andere stark betroffene Selbstständige, sogenannte Härtefälle, hatten nur innerhalb einer gewissen finanziellen Bandbreite Anspruch, auch wenn die Belastung höher war als bei den von Zwangsschliessungen Betroffenen.