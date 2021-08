Worte zur Normalisierungsphase - Hat der Bundesrat zu brutal kommuniziert?

Der Bundesrat stellte klar, dass er in der Normalisierungsphase zusätzliche Hospitalisierungen und Todesfälle in Kauf nimmt.

Die Schweiz steht in der Pandemie an einem Scheidepunkt. «Nicht -Geimpfte können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie einen Schutz seitens Bund beanspruchen können», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Mittwoch anlässlich der eingeläuteten Normalisierungsphase (siehe Box). Auch BAG-Krisenmanager Patrick Mathys sagte unverblümt: «Wir nehmen in Kauf, dass es zusätzliche Hospitalisierungen gibt.» Auch müsse man mit Todesfällen rechnen.