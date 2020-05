Peer-Effekt

Hat der Nachbar eine Solaranlage, wollen Sie auch eine

Untersuchungen belegen, dass bei der Annahme neuer Technologien ein sozialer Nachahmungseffekt entsteht – auch im Bereich erneuerbare Energien.

Aus der Natur wird Energie in Form von Rohöl, Erdgas, Wasserkraft, Uran, Sonnenstrahlung, Wind oder Wärme im Erdinneren gewonnen. Bevor solche Primärenergie an den Endverbraucher geliefert wird, muss sie in Sekundärenergie wie Elektrizität, Treibstoff, Heizöl oder Fernwärme umgewandelt werden. Dieser Prozess findet beispielsweise in Kraftwerken, Raffinerien oder Fernheizwerken statt. Die Schweiz verfügt mit Ausnahme von Wasserkraft und Brennholz über geringe klassische Energievorkommen. Bloss ein knappes Viertel der in der Schweiz verbrauchten Energie stammt deswegen aus heimischer Produktion.