Waldhütte in Halten abgefackelt : Hat der Solothurner Feuerteufel wieder zugeschlagen?

Erneut hat es im Bezirk Wasseramt im Kanton Solothurn gebrannt. Diesmal traf es die Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins in Halten.

Die Brandserie im Solothurner Wasseramt geht weiter: In der Nacht auf Sonntag traf es die Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins in Halten, die durch das Feuer komplett zerstört wurde. Der Kantonspolizei wurden kurz vor 3.15 Uhr «Knistergeräusche» gemeldet, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. Kurze Zeit später meldete eine weitere Person, dass sie Rauch rieche. Als die Einsatzkräfte im abgelegenen Waldstück eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Sie sucht Zeugen und Zeuginnen.