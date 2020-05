Schnellerer Test

Hat der Träger Corona, leuchtet seine Maske

Aktuell verrät ein Stäbchen-Test, ob eine Person mit Sars-CoV-2 infiziert ist. Doch die Auswertung dauert. Künftig könnte das Ergebnis schneller vorliegen – dank Biosensoren.

Hab ichs oder hab ichs nicht? Die Antwort auf diese Frage lässt derzeit mindestens einen Tag auf sich warten. So lange braucht es nämlich, bis der sogenannte PCR-Test ausgewertet ist. Mit diesem lässt sich erkennen, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist.

Bei anderen Viren bereits im Einsatz

Dabei greift das Team um James J. Collins auf die Erkenntnisse zurück, die es seit dem Jahr 2014 im Zusammenhang mit anderen Viren gemacht hat, wie Businessinsider.com schreibt. So können die für die Detektion von Erregern entwickelten Sensoren bereits zuverlässig erkennen, ob jemand an Sars, Zika , Masern , Grippe , Hepatitis-C oder dem West-Nil-Fieber erkrankt ist.

Verräterische Fluoreszenz

Dies allerdings so, dass es mit blossem Auge nicht erkennbar ist. Es bedürfe eines sogenannten Fluorometers, so Deutschlandfunknova.com. Ein solches werde in Biologie und Medizin zur Messung der Konzentration fluoreszierender Substanzen verwendet: «Das Fluorometer würde dann an die Maske eines Kunden, Patienten oder Passagiers gehalten. Und wenn die sich unter dem Licht des Gerätes einfärbt, ist der Träger oder die Trägerin der Maske infiziert.»