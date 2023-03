Obergericht Solothurn: Hat der Vater (36) sein Baby beinahe zu Tode geschüttelt?

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sein Baby so sehr geschüttelt zu haben, dass es lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Der 36-Jährige war in erster Instanz freigesprochen worden. Weil der Staatsanwalt das Urteil weiterzog, muss sich der Beschuldigte diese Woche vor dem Solothurner Obergericht verantworten.

Ein 36-jähriger Mann aus dem Kanton Baselland soll 2012 seine damals acht Wochen alte Tochter so fest geschüttelt haben, dass sie davon Verletzungen erlitt. Das Kind überlebte nur dank mehrerer Operationen. Zudem soll der Schweizer 2010 an seiner alten Wohnadresse im solothurnischen Schwarzbubenland sein anderes Kind, einen achtmonatigen Sohn, erstickt haben. In erster Instanz war der Beschuldigte im Mai 2021 von beiden Vorwürfen mangels Beweisen freigesprochen worden.