Badi Arbon : Hat die Enten-Mama ihr Nest für immer verlassen?

Am Mittwoch wurde einer Ente, die ihre Eier in der Badi Arbon ausbrütet, ein Sonnenschutz installiert.

Eine Ente brütet ihre Eier in der Badi Arbon TG aus. Am Mittwoch war der Tierschutz vor Ort und hat der werdenden Enten-Mama einen Sonnenschutz installiert (20 Minuten berichtete). Nun aber der Schock: Bereits am Nachmittag soll die Ente ihr Nest verlassen und die Eier alleine zurückgelassen haben.

Der Mediensprecher der Stadt Arbon bestätigt, dass die Ente das Nest gestern am späteren Nachmittag für einige Stunden verlassen hat. Zwischenzeitlich habe es bereits viele Leute in der Badi gehabt. «Am Abend ist die Ente wieder zu ihren Eiern zurückgekommen und ist auch zurzeit an ihrem Platz», sagt Thomas Steccanella am Donnerstag.