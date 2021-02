Texten statt reden : Hat die Generation Social Media Mühe mit persönlichen Gesprächen?

Eine Londoner Uni bietet Seminare in Small Talk und Networken an. Dies, weil in der Generation Social Media alle schnell prägnante Kurztexte verfassen könnten, viele aber Mühe bei einem spontanen Gespräch hätten.

Die BPP Law School bietet in London Seminare für Small Talk und Networking an. In einer internen Umfrage gab die Hälfte der befragten Studenten an, digitale Kommunikation sei ihnen angenehmer als das persönliche Gespräch (Symbolbild). AFP

Die Generation Social Media beherrscht das Digitale, hat aber Mühe bei der persönlichen Kommunikation. Zu diesem Schluss kommt der britische Kommunikationsexperte Rob Kendall. «Der Grund ist, dass diese Generation beim Texten viel entspannter ist, es ihr dann aber an Selbstbewusstsein mangelt, wenn es um persönliche Gespräche geht und darum, wirklich wichtige Dinge zu erzählen und Zeit mit einem Menschen zu verbringen» , so Kendall.

Johnny Hurst von der BPP Law School unterstützt diese Aussage. In der Generation Social Media könnten alle schnell prägnante Kurztexte verfassen, sagt er der deutschen Tageschau. Aber ein spontanes, zumindest spontan wirkendes Gespräch zu führen, stelle manche inzwischen vor ernste Probleme.

Dabei sei es eine Voraussetzung auch für jede Karriere, schwierige Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu beherrschen, so Hurst. Aus diesem Grund bietet seine Privatuniversität in London jetzt auch Seminare im Small Talk und im Networking an. Das Ziel: Erst nett plaudern, dann networken und Geschäfte abschliessen.

«Situation schaffen, in der man etwas gemeinsam hat»

Dass die Privatuni mit ihrem neuen Angebot auf Nachfrage stossen dürfte, legt eine interne Umfrage nahe. Demnach gab die Hälfte der befragten Studenten an, digitale Kommunikation sei ihnen angenehmer als das persönliche Gespräch. 43 Prozent befürchteten, wegen der Ausdrucksweise schlecht beurteilt zu werden und ein Drittel gab an, Angst vor Fragen zu haben, die sie nicht beantworten könnten.

Ihnen rät Kommunikationsexperte Rob Kendall zu positivem Denken und Offenheit. Noch wichtiger sei es aber, Fragen zu stellen. «Dabei ist der Hauptpunkt, Fragen stellen zu mögen», so Kendall. «Wenn man über das Wetter plaudert, dann stellt man Fragen und hört zu und schafft damit eine Situation, in der man etwas gemeinsam hat».