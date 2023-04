Post: Wieso sehen sich diese zwei Logos so ähnlich?

Die Post hat ein neues Logo . Laut der Schweizer Paraplegiker-Stiftung ähnelt dieses jedoch stark ihrem eigenen Logo. Auf Instagram posteten sie in ihrer Story die beiden Logos und die Umfrage: «Zwei Stars, ein Look: Wem stehts besser?»

«Wir waren natürlich überrascht, als die Post ihr Logo präsentiert hat»

Die Ähnlichkeit ist der Post bewusst

Bei der Weiterentwicklung des Logos sei es in erster Linie darum gegangen die DNA, die Geschichte und die Zukunft der Post zum Ausdruck zu bringen. Das Logo soll sofort mit der Post in Verbindung gebracht werden und gleichzeitig in der ganzen Schweiz einheitlich genutzt werden.

«Deshalb knüpft es bewusst an die markantesten Logos der 175-jährigen Post-Geschichte an und fokussiert entsprechend auf bekannte Elemente (sprich: die Farbe Gelb, das stilisierte rote Kreuz, die schwarze Typografie) – in vereinfachter und prägnanter Form», so der Mediensprecher. Dadurch stehe es sowohl für Bewährtes wie auch für Neues: Eine sich verändernde, zukunftsorientierte Post.