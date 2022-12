Mordprozess Interlaken : Hat die Profi-Boxerin ihren Mann mit dem Baseballschläger totgeprügelt?

1 / 4 Die ehemalige Profi-Boxerin Viviane O. wird des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt. BOM Die beiden hatten weniger als ein Jahr vor der Tat geheiratet. Facebook Die gebürtige Brasilianerin soll das Opfer mit einem Baseballschläger getötet haben. BZ

Darum gehts Im Oktober 2020 wurde der Wirt des Restaurants Des Alpes in Interlaken tot aufgefunden. Er wurde mit einem Baseballschläger erschlagen.

Die mutmassliche Täterin Viviane O., seine Ehefrau, sitzt seit dem darauffolgenden November in U-Haft.

Ab Montag wird der ehemaligen Profi-Boxerin der Prozess gemacht.

Ein Verbrechen von seltener Brutalität erschütterte am 19. Oktober 2020 das beschauliche Interlaken: An jenem Morgen wurde der dorfbekannte Pächter des Restaurants Des Alpes tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sein Schädel war zertrümmert, neben ihm lag ein blutverschmierter Baseballschläger. Nur wenige Wochen später, am 9. November, wurde die mutmassliche Täterin festgenommen: die Ehefrau des Wirts und ehemalige Profi-Boxerin Viviane O.* Erst im vorangegangenen Januar hatten sich die zum Tatzeitpunkt 34-Jährige und der 61-Jährige das Ja-Wort gegeben.

Spätestens im September desselben Jahres hatte es zwischen den Eheleuten zu kriseln begonnen: Nach einem Streit in den gemeinsamen Ferien in Estavayer-le-Lac FR reisten die gebürtige Brasilianerin und das Opfer getrennt voneinander ab. Danach hatten die Beschuldigte und ihr Gatte kaum mehr Kontakt. Auch der ursprünglich gemeinsame Kinderwunsch wurde auf Eis gelegt: Am 11. Oktober – eine Woche vor der Tat – sagte O. einen Beratungstermin in einer Fertilitätsklinik ab, wie einem Bundesgerichtsurteil über die Verlängerung ihrer Untersuchungshaft zu entnehmen ist. Als Begründung schrieb sie: «Wir haben in Moment schlecht und schwere Zeit.» (O. spricht gut Deutsch, wenn auch nicht perfekt.) Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.

Erdrückende Indizien

Am Abend des 18. Oktobers soll sie von ihrem alten Wohnort nach Interlaken gefahren sein, sich mit einem Schlüssel Zugang zur Wohnung des Ehemanns verschafft und dort ganze 19 Mal mit dem Baseballschläger auf seinen Kopf eingedroschen haben. Die Schlagkeule gehörte der Beschuldigten und befand sich nach Angaben ihres Sohnes lange Zeit in ihrem Auto. O. selbst behauptet, an diesem Abend zu Hause Filme geschaut zu haben. Ein Automechaniker, der den in der Schweiz vergleichsweise seltenen Wagen der Beschuldigten kurz vorher repariert hatte, gab jedoch an, er habe diesen an jenem Abend in Interlaken gesichtet. Auch das geht aus dem Urteil des Bundesgerichts hervor. Nach eigenen Angaben überliess die Beschuldigte ihr Fahrzeug nie jemandem zum Gebrauch.

Überhaupt wiegt die Indizienlast gegen O. schwer: An ihren Schuhen wurden Spritzer mit Blut des Opfers festgestellt, die Kriminaltechnikern zufolge nur entstehen, wenn sie mit einer gewissen Geschwindigkeit auf die Schuhe fallen. An der blutigen Trainerjacke des Getöteten, welche die Polizei in einem Container in unmittelbarer Nähe sicherstellte, befanden sich DNA-Spuren der Beschuldigten. Dasselbe gilt für das Mobiltelefon des Opfers, das ungefähr zum Tatzeitpunkt zerstört wurde. Für O. als Täterin spricht schliesslich auch, dass sie laut den Ermittlungen nebst dem Opfer die einzige Person war, die einen Schlüssel zu dessen Wohnung hatte. Als entlastend gilt indes, dass weder im Auto der Beschuldigten noch in ihrer Wohnung Blutspuren des Opfers gefunden wurden.

Die zwei Gesichter der Viviane O.

Lange Zeit ging es für Viviane O. in der Schweiz nur aufwärts: 2011 fing sie mit dem Boxsport an, um nach der Schwangerschaft ihre 32 Kilo Übergewicht abzubauen. Nur ein Jahr später wurde sie Schweizermeisterin im Amateurboxen, 2014 begann sie als Profi, 2018 holte sie den Weltmeistertitel im Superfedergewicht. Wer sich die TV-Beiträge über sie anschaut, erlebt eine Frohnatur mit Dauerlächeln, ein Energiebündel mit unerschütterlichem Optimismus.

Doch die Beschuldigte hatte offenbar noch ein anderes Gesicht: Diverse Befragte beschreiben sie als impulsiv und gewalttätig. Ein früherer Lebenspartner gab an, dass sie ihm vier- oder fünfmal ins Gesicht geschlagen hatte. In London wurde sie 2017 festgenommen, nachdem sie zwei Männer verprügelt hatte – einer von ihnen soll sie belästigt haben. Der Vorgesetzte des oben erwähnten Automechanikers gab bei den Einvernahmen zu Protokoll, O. habe eine «kurze Zündschnur».

Seit ihrer Festnahme sitzt Viviane O. in Untersuchungshaft. Ab Montag muss sie sich vor dem Regionalgericht Oberland wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung verantworten. Die Beschuldigte bestreitet die Tat; die Verteidigung fordert einen Freispruch, wie O.s Anwalt auf Anfrage verlauten liess. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt

Aktivier jetzt den Bern-Push!