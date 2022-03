Darunter Schwerkriminelle – Hat die Schweiz hohe Kreml-Tiere auf Sanktionsliste «vergessen»?

Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine Ende Februar kündigte der Bundesrat an, sämtliche europäische Sanktionen gegen Moskau mitzutragen.

Seco erklärt Auslassung prominenter Namen mit Formalitäten

Ebenso hat die EU eine Reihe von Geheimdienstmitarbeitern auf die eigene Sanktionsliste gesetzt, die auf dem Schweizer Pendant fehlen – darunter solche, die an der Vergiftung von Sergej Skripal und seiner Tochter in Grossbritannien im Jahr 2018 beteiligt waren. Wie die Tamedia-Zeitungen bereits vor längerem öffentlich gemacht hatten, hielten sich mindestens zwei davon – Alexander Mischkin und Ruslan Borischow – zwischenzeitlich sogar in der Schweiz auf. Des Weiteren geht es um Hacker, die 2015 die Systeme des deutschen Bundestags angegriffen hatten. Auch drei staatliche russische Behörden befinden sich auf der EU-Liste, nicht aber auf der Schweizerischen. Der belarussische General Alexander Wolfowitsch leitete die Militärübung im Vorlauf auf die Invasion der Ukraine, die Moskau wohl als Vorwand diente, um den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine zu kaschieren.