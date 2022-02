Krieg gegen die Ukraine – Hat die Schweiz mit den Russland-Sanktionen die Neutralität aufgegeben?

Gegen diese Deutung wehrte sich Bundespräsident Cassis bereits während der Medienkonferenz am Montag entschieden: «Die unberührbare Neutralität der Schweiz wird mit dem heutigen Schritt nicht tangiert», betonte er. Die Landesregierung habe sich bei dieser Einschätzung auf eine Auslegung der Direktion für Völkerrecht gestützt. «Dies ist ein einmaliger Schritt der Schweiz, den wir uns unter Aspekten der Neutralität nicht leicht machen durften», sagte Cassis. Beim Krieg gegen die Ukraine handle es sich schliesslich um einen Angriff auf die Freiheit, die Demokratie, die Zivilbevölkerung und die Institutionen eines freien Landes. «Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral.»

Bei der Entscheidung stand der Bundesrat auch unter grossem Druck aus dem In- und Ausland. So wurde die Schweiz etwa als «Schurkenstaat im Herzen Europas» und als «Opportunistin», die als lachende Dritte vom Krieg in der Ukraine profitiert, dargestellt. Nicht nur die USA und EU forderte die Schweiz dazu auf, sich den Sanktionen anzuschliessen, auch die Staatspolitische Kommission des Nationalrates forderte eine Übernahme von EU-Sanktionen, zudem unterschrieben über 140’000 Personen innert weniger Tage einen SP-Appell an den Bundesrat.