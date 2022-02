Basel – «Hat die SP hier gerade ernsthaft Primaten gegendert?»

Die Basler SP setzt sich für die Annahme der Primaten-Initiative ein. In ihren Verlautbarungen zum Thema gendert sie die «Primat:innen» sogar.

Mit dem Slogan «Ja zu Grundrechten für Primat:innen», wirbt die Basler SP für ein Ja zur Primaten-Initiative, über die das Basler Stimmvolk am 13. Februar abstimmen wird. Auch in einer Medienmitteilung der Partei vom Mittwoch ist die Rede von «Primat:innen». Die SP gendert konsequent, auch bei Menschenaffen. Das blieb auf Twitter – vor allem von bürgerlicher Seite her – nicht unkommentiert.