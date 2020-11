Eine Wiler Mutter ist nach einem Aufenthalt im Stadtpark entsetzt. Sie war am Samstagmorgen mit ihrem Mann und den zwei Kindern (zwei- und vierjährig) in der Stadt unterwegs. «Gegen 11 Uhr waren wir beim Weiher und haben mit Vögeln gespielt sowie Enten gefüttert. Dann ist mir plötzlich ein junger Mann auf einer Sitzbank ins Auge gestochen», erzählt die Frau. Der Mann habe komisch gewirkt und trotz schönem Wetter geschlottert. «Dann habe ich einen Löffel in seiner Hand entdeckt. Auf dem Löffel war eine Flüssigkeit.» Diese habe er anschliessend in eine Spritze gefüllt und sich in den Arm gespritzt. Die Mutter ist sich sicher: «Der Mann hat vor den Augen meiner Kinder Drogen konsumiert.» Sie habe sich gedacht, warum macht das ein Mensch – vor allem zu dieser Zeit und an diesem Ort? «Es fühlte sich an wie in einem schlechten Traum.»