Moderne Kriegsführung: Hat die Ukraine ein neues tödliches Drohnen-Boot?

Dieses ukrainische Drohnen-Boot wurde in Sewastopol angespült.

Ein ferngesteuertes, tödliches Drohnen-Boot ist im russischen Sewastopol gefunden worden. Auf Twitter zirkulierende Bilder zeigen das kleine, schwarze Wasserfahrzeug, das kaum grösser als ein Kajak ist. Die Drohne ist gestrandet, ohne dass sie Schaden angerichtet hat, wie der «Stern» berichtet. Es erinnert ein wenig an ein U-Boot, doch wirklich tauchen kann es nicht – das wäre zu aufwendig. Stattdessen ragt es kaum aus dem Wasser und ist so per Radar nur schwierig zu entdecken.