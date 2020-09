Moskau

Belarus oder Weissrussland?

Einige bezeichnen die einstige Sowjetrepublik als Weissrussland, andere sprechen von Belarus. Häufig werden die beiden Ländernamen als Synonym benutzt. Doch was ist korrekt? «Bela» heisst übersetzt weiss, und «Rus» steht für ein mittelalterliches Gebiet in Osteuropa, Vorläufer der Staaten Belarus, Ukraine und Russlands. «Umgangssprachlich ist es sicherlich okay, von ‹Weissrussland› zu sprechen», so Sven Gerst. Dennoch gilt Belarus mittlerweile als offizielle Bezeichnung. Der Grund: «Das Land war in seiner Geschichte immer Teil grösserer Regionalmächte», so Gerst. «Spricht man von ‹Weissrussland›, klingt das immer noch so, als wäre das Land irgendwie ein Teil von Russland». Das sei für viele Belarussen problematisch, die sich nie auf Identitätsfindung hätten begeben können, so Gerst. Und gerade Präsident Lukaschenko stehe noch immer für eine grössere Nähe zu Russland, der Opposition aber gehe es um Unabhängigkeit. Kurzum: Umgangssprachlich ist der Begriff «Weissrussland» okay, politisch aber ist er problematisch – viele Belarussen haben ein Problem damit, als Teil von Russland angesehen zu werden.