Bizarrer Kriminalfall : Hat ein 65-Jähriger junge Ausländer absichtlich in die Tiefe gestossen? 

Der 65-jährige Tatverdächtige wurde am 5. November 2019 in Aeschi bei Spiez festgenommen.

Er soll 2019 zwei junge Flüchtlinge in die Griesschlucht in Kiental gestossen haben – einer von ihnen starb.

Es ist der frühe Morgen des 5. November 2019, als ein Autolenker in Kiental, mitten im Wald unterhalb der Griesalp, auf einen blutenden und völlig durchnässten Mann trifft. Wie der 29-jährige afghanische Asylsuchende dem Fahrer und wenig später auch der Polizei erzählt, hat ihn tags zuvor ein Bekannter, mit dem er angeblich Vermessungen durchführen sollte, in die Schlucht gestossen. Nach dem Sturz habe er sich aus dem eisigen Wasser des Gornerenbachs auf einen Felsvorsprung retten können, wo er die Nacht über ausgeharrt habe.

Nur wenige Stunden später rückt eine Spezialeinheit auf dem Dorfmärit in Aeschi bei Spiez an und führt einen 62-jährigen Verdächtigen ab. Der Einheimische soll jedoch nicht nur für die Tat vom 4. November verantwortlich sein: Die Ermittler finden Parallelen zu einem Fall im vorangehenden Mai, bei dem ebenfalls ein 18-jähriger Flüchtling aus Afghanistan in die Griesschlucht gestürzt war und dabei ums Leben kam. Handy-Daten zeigen, dass der mutmassliche Täter mit dem Opfer kurz vor dessen Todeszeitpunkt in Kontakt stand.