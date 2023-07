Schwyzer Wirt in Dortmund wegen Mordverdacht verhaftet

Der Tatverdächtige ist ein Innerschweizer Türke (44). Er hat bis vor zehn Jahren in Brunnen SZ mehrere Gastrobetriebe geführt. Als er nach Deutschland auswanderte, war er wieder als Wirt tätig, betrieb am Dortmunder Phoenix-See eine Pizzeria und eine Gelateria.

Der mutmassliche Mord an Koch Thomas Atak (34) in Dortmund aus dem Jahr 2020 könnte geklärt worden sein.

Thomas Atak wurde am 10. Dezember 2020 um 22.04 Uhr vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet. Der «Mord von Ahlen» erhielt in den Medien grosse Aufmerksamkeit. Denn lange war unklar, wer Atak erschossen hat.

Der Mordfall in Dortmund, genauer in Ahlen, erhielt grosse mediale Aufmerksamkeit: Denn das Opfer wurde am 10. Dezember 2020 mit einem Kopfschuss niedergestreckt – und lange Zeit fehlte vom mutmasslichen Täter jede Spur. Der Fall kam in der Kriminalsendung «Aktenzeichen: XY … ungelöst» und die Opferfamilie setzte eine Prämie von 50’000 Euro aus für Hinweise auf die Täterschaft.