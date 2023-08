Kristallblau: Hat dieses Kind die schönsten Augen der Welt?

Aber nicht nur Bildbearbeitung wird Cheryl vorgeworfen. «Menschen denken, dass ich meinem Kleinkind Kontaktlinsen einsetze», erzählt die Hebamme in einem Video. Jemand anders bezichtigte Cheryl der Untreue. Doch genau ihr Mann Isaac ist der Grund für Naomis faszinierende Augen: Isaac selbst hat ebenfalls blaue Augen. Und er ist nicht der einzige in seiner Familie:

Und auch wenn die Familie wegging, kam es immer wieder vor, dass Personen versucht haben, Naomi aufzuwecken, wenn sie am Schlafen war. «Nur um zu sehen, ob sie wirklich so blaue Augen hat.» Für Cheryl ist klar, dass das mit der fehlenden Repräsentation von People of Color zu tun hat. «Mir ist wichtig zu zeigen: Es gibt schwarze Menschen mit blauen Augen. Oder mit roten Haaren.» Man solle aufhören, in Stereotypen zu denken.