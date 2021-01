Einige Vorteile des Veganseins sind unumstritten: Mit keiner anderen Ernährung verlieren wir mehr Gewicht, veganes Essen trägt massgeblich zur Verbesserung des Tierwohls sowie zur Reduzierung des CO₂-Ausstosses und des Wasserverbrauchs (Leonardo DiCaprio hat das Thema 2014 im Dok «Cowspiracy» auf Netflix spannend thematisiert) bei. Was für gesundheitliche Vorteile Veganer und Veganerinnen wirklich haben, ist wissenschaftlich bisher noch wenig erforscht.

Doch was interessiert die Wissenschaft, wenn man sich dank veganer Ernährung besser in seinem Körper fühlt? Aber stimmt das auch?

Bist du happy mit deinen Tomaten-Spaghetti ohne tierischen Parmesan on top?

Deine eigene Erfahrung zählt!

Hast du dieses Jahr am Veganuary mitgemacht? Was sind deine Erfahrungen? Geht es dir gut dabei? Hast du neue Rezepte und Produkte kennengelernt? Oder fehlen dir Eier, Milchprodukte und Fleisch? Was macht der Verzicht mit deinem Körper? Wir sind sehr gespannt auf deine Erlebnisse im Veganuary!