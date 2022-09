Begräbnis der Queen: Hat Donald Trump die Schweiz gerade als Drittweltland bezeichnet? 

«Das ist, was in nur zwei Jahren aus Amerika geworden ist. Kein Respekt!», ereifert sich der Ex-US-Präsident Donald Trump in einem Post auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Dazu postet er ein Bild der Beerdigung der Queen. Joe Biden, heutiger US-Präsident, und seine Frau sitzen in den hinteren Reihen. Neben ihnen: der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis und seine Frau.