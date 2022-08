Weko ermittelt: Hat ein internationales Pharmaunternehmen Schweizer Händler abgezockt?

Es handelt sich aber offenbar um ein Unternehmen, das auch in anderen Ländern als der Schweiz tätig ist.

Der Name des Unternehmens wird derzeit nicht veröffentlicht.

Pharmagrossistinnen kaufen bei in- und ausländischen Unternehmen Pharma- und Gesundheitsprodukte ein und vertreiben diese in der Schweiz. Der Wettbewerbskommission (Weko) liegen Anhaltspunkte vor, dass ein international tätiges Pharmaunternehmen eine schweizerische Grossistin darin behindert, verschiedene in der Schweiz und im Ausland angebotene Waren im Ausland zu ausländischen Konditionen zu beziehen.