Bistum Sitten : Hat ein Walliser Priester ein Mädchen sexuell misshandelt?

Der kanonische Prozess hat stattgefunden. Der beschuldigte Priester hat Einspruch erhoben. Momentan wird der Fall von der katholischen Glaubenskongregation in Rom beurteilt.

Der Fall wird nun von der Glaubenskongregation in Rom beurteilt.

Nach Informationen des Portals ereignete sich der sexuelle Übergriff vor Jahrzehnten. Ein kanonischer (also kirchenrechtlicher) Prozess habe mittlerweile stattgefunden. Da der beschuldigte Priester aus dem Unterwallis Einspruch erhoben habe, verzögere sich das kirchenrechtliche Verfahren.

Fall wird in Rom angeschaut

Laut Kath.ch soll Bischof Jean-Marie Lovey den mutmasslichen Täter von seinem Priesteramt suspendiert haben. Das Bistum Sitten will «aus Respekt vor den Opfern und dem ordnungsgemässen Ablauf der Ermittlungen keine weiteren Informationen zu diesem Fall verbreiten», wie es in seiner Mitteilung schreibt. Momentan wird der Fall von der Glaubenskongregation in Rom beurteilt.