Vier Covid-Tests : Hat Elon Musk Corona?

Elon Musk zeigte Corona-Symptome und liess sich testen. Das Ergebnis – zwei negative und zwei positive Corona-Diagnosen.

Start der SpaceX-Rakete verschoben

Der Beginn der Mission wurde wegen starken Winden auf Sonntag verschoben, wie die US-Weltraumbehörde Nasa am Freitag mitteilte. Die Rakete soll nun am Sonntagabend (Montag, 01.27 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Richtung ISS starten. An Bord der Kapsel «Crew Dragon» werden drei Nasa-Astronauten und ein Japaner sein.