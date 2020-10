Ab Montag findet der Prozess zum mysteriösen Brand in Frutigen BE statt. S.R. (57) soll seine Lebenspartnerin getötet und seine Tat durch ein Feuer vertuscht haben. Die Anklage steht allerdings auf wackeligen Beinen.

Verkohlte Leiche in Frutigen BE : Hat er seine Freundin getötet und dann das Haus abgefackelt?

1 / 8 Am 15. Februar 2018 brannte das Bauernhaus an der Reichenmattestrasse in Frutigen lichterloh. Screenshot Telebärn Tags darauf wurde unter dem Brandschutt die Leiche der Hausbewohnerin S.D. gefunden. Foto: cho Der 57-jährige S.R. wird verdächtigt, seine Partnerin umgebracht und anschliessend die Spuren durch einen Brand vertuscht zu haben. Foto: zvg

Darum gehts S.R. wird vorgeworfen, seine Freundin umgebracht und anschliessend seine Spuren durch einen Brand verwischt zu haben.

Nach dem Brand setzte sich der Beschuldigte nach Frankreich ab. Daneben gibt es weitere Verdachtsmomente.

Zugleich gibt es viele offene Fragen. Vor allem bleibt ungeklärt, wie das Opfer ums Leben kam.

Das zeigt ein Blick in die rechtsmedizinischen Gutachten.

Für die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, ist der Fall klar: Der heute 57-jährige S.R.* hat seine ehemalige Lebenspartnerin S.D.* († 41) auf dem Gewissen. Deren Überreste fand man am 16. Februar 2018 unter dem Schutt eines abgebrannten Bauernhauses am Dorfrand von Frutigen. Zwei Tage später wurde R. in seinem Wohnmobil in Saint-Bonnet-de-Bellac, im Westen Frankreichs, aufgegriffen und im darauffolgenden März in die Schweiz überführt. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft und steht unter dringendem Tatverdacht.

R. habe seiner Freundin, mit der er seit einigen Jahren eine problembehaftete On-Off-Beziehung führte, entweder in den Kopf geschossen oder ihr mit einem unbekannten Gegenstand den Schädel eingeschlagen, sodass sie innert Sekunden verstorben sei, heisst es in der äusserst knapp gehaltenen Anklageschrift. Um seine Spuren zu verwischen, habe er anschliessend das Holzhaus mittels Brandbeschleuniger in Flammen gelegt. Ab Montag muss sich der ehemalige Inhaber eines Industriebetriebs wegen vorsätzlicher Tötung, Brandstiftung und Störung des Totenfriedens vor dem Regionalgericht in Thun verantworten.

Verdächtiges Verhalten

Nach dem Brand legte R., der laut Anwohnern wegen psychischer Probleme in Behandlung war, ein fragwürdiges Verhalten an den Tag und verstrickte sich in Widersprüche, wie aus einem Bundesgerichtsentscheid zu seiner Haftverlängerung hervorgeht. Eine Zeugin aus Frankreich sagte etwa aus, sie habe R. in verwirrtem Zustand auf einem Parkplatz angetroffen. Er habe sie um Geld gebeten und seinen Camper in ihrer Scheune einstellen wollen, damit man diesen nicht finde. Dabei habe er erzählt, das Bauernhaus sei abgebrannt, und D. sei tot, er habe in der Panik die Hunde eingepackt, um sie zu retten. Warum hat der Beschuldigte nicht die Feuerwehr alarmiert, wenn er doch vom Brand wusste?

Den Befragern bei der Einvernahme tischte R. eine ganz andere Geschichte auf: Er habe eine Ferienreise zu seinem Sohn in Barcelona unternehmen wollen. Dieser wusste allerdings nichts von einem bevorstehenden Besuch des Vaters. Zudem ist unklar, weshalb R. dafür einen Umweg von rund 500 Kilometern hätte auf sich nehmen sollen.

Ursache und Zeitpunkt des Todes: Unklar

Trotz mehrerer solcher Verdachtsmomente steht die Anklage der Staatsanwaltschaft auf wackeligen Beinen. Dabei ist die unbekannte Tatwaffe nur eines von zahlreichen fehlenden Teilchen im Puzzle um die tote Gemeindehaus-Angestellte. Das wird nirgends deutlicher als in den rechtsmedizinischen Gutachten.

So wird im Gutachten der Universität Bern vom April 2018 gleich zu Beginn eingeräumt, die Beurteilbarkeit der durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogenen Leiche – ihr Gewicht betrug gerade mal noch 26 Kilogramm – sei «insgesamt stark eingeschränkt». Folglich basiert vieles auf Vermutungen: So komme als Ursache für das Blut, das in D.s Atemwegen festgestellt wurde, «am ehesten eine oder mehrere schwere Gewalteinwirkungen gegen den Kopf» infrage. Ob die vermutete Kopfverletzung auf einen Unfall, einen Suizid oder eine Dritteinwirkung zurückzuführen wäre, ist unklar.

Somit bleiben Todesursache und Todesart offen, genauso wie auch der Zeitpunkt des Todes. Dieser, schreiben die Gutachter, könnte «sowohl am Tag des Hausbrandes als auch schon mehrere Tage bis maximal ca. 3 Wochen vorher eingetreten sein».

Berühmter Forensiker geht von Tod durch Substanzen-Cocktail aus

Was den Fall zusätzlich verkompliziert: Im Blut von D. wurden bei der forensisch-toxikologischen Untersuchung Kokain, THC, Alkohol, ein Antiepileptikum sowie mehrere Schmerzmittel nachgewiesen. Während die Berner Forensiker eine Kopfverletzung als Todesursache dennoch für wahrscheinlicher halten, kommt der renommierte deutsche Rechtsmediziner Klaus Püschel, bei dem R. und sein Verteidiger eine Zweitmeinung einholten, zu einem ganz anderen Schluss. In seinem Gutachten hält er fest: «Der Todeseintritt bei D. ist erklärlich durch eine Mischintoxikation mit verschiedenen illegalen Drogen, Medikamenten und Alkohol.»

Eine Konstellation wie im vorliegenden Fall habe man am Hamburger Institut für Rechtsmedizin «bereits sehr häufig bei sogenannten Rauschgifttodesfällen festgestellt». Bei den Opfern komme es nicht selten zu Blutansammlungen in den Lungenbläschen und den Atemwegen – so wie bei D.

Das Blut in der Lunge

Pikant: Die Berner Rechtsmediziner gingen zunächst davon aus, dass das Opfer die Blutung nur um wenige Sekunden überlebt hatte, da das Blut nicht bis in die tieferen Atemwege gelangt bzw. eingeatmet worden sei – was auf eine schwere Kopfverletzung hindeuten würde. In einem Ergänzungsgutachten vom Februar 2020 wurde mittels Gewebeproben jedoch auch Blut in der Lunge festgestellt.

Falls es sich dabei um eingeatmetes Blut handelt (wovon die Gutachter ausgehen), ergeben sich neue Fragen: Ist der Tod bei D. doch nicht so rasch eingetreten wie ursprünglich angenommen? War die vermutete Gewalteinwirkung folglich doch nicht so heftig? Könnte ihr Ursprung womöglich gar in einem Unfall liegen, etwa indem das Opfer (beispielsweise infolge eines Krampfanfalls) auf einen harten Gegenstand fiel?

Fünftägige Verhandlung

Die Staatsanwaltschaft indes scheint dem neusten Befund keine Rechnung zu tragen. In der Anklage schreibt sie, D. habe eine «so schwere Kopfverletzung» erlitten, dass sie «nach wenigen Atemzügen» verstorben sei.

R. bestreitet, seine Lebenspartnerin umgebracht zu haben. Stattdessen sei davon auszugehen, dass sie am Cocktail aus Alkohol, Drogen und Medikamenten gestorben sei. Der Brand wurde laut dem Beschuldigten durch einen heruntergefallenen Joint oder eine umgestossene Kerze verursacht.

Rund um den Todesfall von Frutigen gibt es viele offene Fragen. Es liegen Indizien vor, aber keine Beweise. Reicht das, um R. für nicht weniger als fünf Jahre hinter Gitter zu bringen (Mindeststrafe bei vorsätzlicher Tötung)? Über diese Frage wird am Oberländer Regionalgericht ein Gremium aus fünf Richterinnen und Richtern befinden, ebenso viele Tage sind für die Verhandlung veranschlagt. Das Urteil erfolgt am 16. Oktober.