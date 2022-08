Trinkwasserverbot: Hat es gefährliche Milchsäurebakterien im Luzerner Trinkwasser?

Am Sonntag, 31. Juli 2022, teilt die EWL mit, dass das Trinkwasser in gewissen Gebieten verschmutzt ist und nicht getrunken werden darf.

Am Freitag, 29. Juli, stellte die EWL in der wöchentlichen Trinkwasser-Kontrolle eine Kontamination fest. Eine zweite Untersuchung am Samstagabend erhärtete den Verdacht: Das Trinkwasser im Gebiet Langensand-Matthof ist verschmutzt.

Der Energieversorger hofft, dass durch das Spülen die Verunreinigung inzwischen behoben oder zumindest drastisch gesenkt werden konnte. Zurzeit wird die Wasserqualität in Labors erneut getestet. «Wir hoffen, dass die Testergebnisse demnächst vorliegen», sagt Kunz Rütimann gegenüber 20 Minuten auf Anfrage. Laut einer aktuellen Medienmitteilung zeigt die letzte getätigte Probe eine positive Tendenz in einzelnen Teilgebieten. Es müssen jedoch die Ergebnisse der nächsten Probe abgewartet werden, um allenfalls das Trinkwasserverbot in den einzelnen Gebieten aufheben zu können. Die nächsten Ergebnisse werden am Dienstag, 2. August, erwartet. Bis dahin gilt nach wie vor, dass das Trinkwasser abgekocht werden muss.