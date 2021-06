Hat Gwen Stefani heimlich ihren Verlobten Blake Shelton geheiratet?

Erst am Freitag postete die 51-Jährige dieses Foto von ihrem Junggesellinnenabschied. Dazu schrieb sie: «Sie wird heiraten».

Sind Gwen Stefani und Blake Shelton verheiratet? Darüber spekulieren gerade US-Medien, nachdem die Musikerin am Wochenende in Los Angeles mit einem Ehering gesichtet wurde.

Nun sollen sich die beiden Musiker auf seiner Ranch in Oklahoma das Jawort gegeben haben.

Mit einem neunkarätigen Verlobungsring hat Country-Sänger Blake Shelton im Oktober 2020 um die Hand seiner Liebsten Gwen Stefani (51) angehalten. Die Hochzeit hätte ebenfalls schon vergangenes Jahr stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie abgesagt. Nun sollen es die beiden aber vor den Traualtar geschafft haben. Indiz dafür sei laut US-Medien der mit Diamanten besetzte Ehering an Stefanis Ringfinger, der auf den neuesten Paparazzi-Schnappschüssen aus Los Angeles, die von Pagesix.com veröffentlicht wurden, zu sehen ist.

Gemäss dem US-Magazin habe die Trauung in Oklahoma stattgefunden. Shelton besitzt dort eine grosse Ranch, auf der die Hochzeit lange vorbereitet wurde. Wie eine dem Musiker nahestehende Quelle berichtet, soll der 44-Jährige auf dem Gelände extra für die Zeremonie eine Kapelle gebaut haben, in der sich das Paar in Anwesenheit von Familie sowie Freundinnen und Freunden das Jawort gaben.