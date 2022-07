Tod von Donalds Ex : Hat Ivana Trump selbst noch den Notruf gewählt?

Die Frau des Ex-Präsidenten Donald Trump ist tot. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest.

1 / 8 Im Alter von 73 Jahren verstorben: Die erste Frau von Donald Trump war Sportlerin, Model und Geschäftsfrau. (Archivbild) REUTERS «Sie hat ein inspirierendes Leben geführt», sagt Donald über Ivana Trump. (Archivbild) Reuters/Mike Blake «Ich werde sie für immer vermissen»: Ivanka und Ivana Trump. (Archivbild) AFP/Vanina Lucchesi

Darum gehts

Wie es in einer Erklärung der Polizei heisst, erhielt diese gegen 12.40 Uhr (Ortszeit) einen Anruf, in dem es um eine Frau ging, «die Hilfe benötigte». Vonseiten des Fire Department of New York heisst es, man habe auf eine Meldung reagiert, bei der es um eine Person mit Herzproblemen ging. Zeit und Ort dieser Meldung passten mit dem Bericht des New York Police Departement (NYPD) zusammen. Bei der Ankunft sei die Person bereits tot gewesen. Ob Ivana Trump selbst den Notruf gewählt hat, ist derzeit unklar.

Die Ex-Frau des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist am Donnerstag im Alter von 73 Jahren gestorben. «Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau – eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin», teilte die Familie am Donnerstag mit. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Ein krimineller Hintergrund steht laut NYPD nicht im Fokus der Ermittlungen.

Teil der New Yorker High Society

Donald Trump äusserte sich auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social zum Tod seiner Ex-Frau: «Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein grossartiges und inspirierendes Leben führte.»

Ivana Trump wurde als erste Ehefrau des späteren US-Präsidenten Donald Trump bekannt. Das ehemalige Model und der damalige Immobilienmogul wurden in den 1980er-Jahren Teil der New Yorker High Society, ehe sie sich in den 1990er-Jahren unter grossem öffentlichen Aufsehen scheiden liessen und Trump seine zweite Frau Marla Maples heiratete.

