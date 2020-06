«Hat jemand etwas zu essen?»

Arbeitslosigkeit

Kanton Zürich

Ende Mai waren in den RAV 27’356 Personen als arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise im Februar lag die Quote bei 2,3 Prozent. Das Amt für Wirtschaft (AWA) schreibt in einer Mitteilung, dass die 20- bis 29-Jährigen am stärksten von der Zunahme der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Sie seien oft in Branchen tätig, die von der Corona-Krise stark getroffen sind, hätten kürzere Kündigungsfristen und seien oft befristet angestellt, schreibt das AWA.