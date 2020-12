Am Montag um 9 Uhr beginnt die Hauptverhandlung zum Tötungsdelikt von Metzerlen SO. Der damals 71-jährige Ivo Borer wurde von Räubern so schwer verletzt, dass er vier Monate später im Spital starb. Die mutmasslichen Täter, ein Holländer und ein Serbe, müssen sich wegen Mordes und weiteren Delikten vor einem Dreiergericht verantworten.