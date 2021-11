Obwohl er Kim zurückwill – Hat Kanye West eine neue Freundin?

US-Rapper Kanye West ist frisch verliebt. Das zumindest behauptet das US-Portal «Page Six». Insidern zufolge sollen sich «Ye», wie sich der Musiker neu nennt, und das Model Vinetria «seit einer Weile» daten. Am Wochenende haben sich die beiden erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam besuchten sie ein Basketballspiel der Yes Donda Academy in Minneapolis.