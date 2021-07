«Schröder-Effekt» - Hat Laschet mit diesem Lachen den Wahlsieg verspielt?

In der Flut-Katastrophe beklagt Deutschland fast 200 Todesopfer. Ganze Landstriche sind verwüstet, Häuser zerstört, die Schäden noch kaum absehbar. In solchen Krisen sind Politiker und Politikerinnen gefragt, die den Opfern Trost geben und Hilfe zusichern, die sich solidarisch und anteilnehmend zeigen. So wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag bei ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz tat.